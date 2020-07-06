Москва, , 17:12 — REGNUM На рынках лекарственных препаратов, табачной продукции и обуви, где с 1 июля ввели обязательную маркировку товаров, не стоит ожидать повышения цен, поскольку эти рынки высоко конкуренты, считает статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов. Об этом он заявил 6 июля на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

По мнению эксперта, в данной ситуации необходимо говорить о плюсах маркировки товаров, поскольку она позволяет сделать рынок более прозрачным, изъять из оборота фальсифицированную продукцию, что особенно важно, например, для потребителей фармацевтической отрасли.

Как отметил председатель совета директоров оператора национальной системы маркировки Центра развития перспективных технологий Михаил Дубин, каждый покупатель уже сейчас может проверить товары по маркировке на сайте честныйзнак. рф или в одноименном приложении, которое доступно на всех популярных площадках.

Виктор Евтухов также поблагодарил всех участников эксперимента по введению маркировки на лекарственные препараты и обувь. Эксперт отметил важность принятия участия в подобных экспериментах, поскольку именно это позволяет заблаговременно наладить все процессы. Например, сейчас проходят эксперименты по введению маркировки на молочную продукцию и воду.

Напомним, что закон об обязательной маркировке лекарств и обуви, а также о запрете на оборот немаркированной табачной продукции вступил в силу с 1 июля 2020 года.