Москва, , 17:00 — REGNUM Даже если бы США удалось сорвать строительство газопровода «Северный поток — 2», то для России это не стало бы катастрофой, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 6 июля корреспонденту ИА REGNUM.

«Давайте представим, что «Северного потока — 2» нет. Это не катастрофа для России. У России есть «Северный поток», есть «Турецкий поток», есть сжиженный газ, в сегменте которого Россия очень эффективно конкурирует с США, — сказал Шаповалов. — То есть, если бы «Северный поток — 2» был уничтожен, это не привело бы к достижению той задачи, которую ставят американцы, а именно захвата европейского рынка американским газом не произойдёт. Россия всё равно будет доминирующим игроком на этом пространстве. И поэтому США старались создать максимальной некомфортные условия для России и усложнить ей жизнь на европейском рынке».

Этого американцы, как полагает Шаповалов, достигли в том числе при помощи своих европейских партнёров. Таких, как Дания.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия») заявил, что разрешение Дании задействовать новые суда для завершения проекта «Северный поток-2» является важным шагом Европы на пути освобождения от американского диктата.

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