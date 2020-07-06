Москва, 6 июля 2020, 17:00 — REGNUM Даже если бы США удалось сорвать строительство газопровода «Северный поток — 2», то для России это не стало бы катастрофой, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 6 июля корреспонденту ИА REGNUM.
Этого американцы, как полагает Шаповалов, достигли в том числе при помощи своих европейских партнёров. Таких, как Дания.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия») заявил, что разрешение Дании задействовать новые суда для завершения проекта «Северный поток-2» является важным шагом Европы на пути освобождения от американского диктата.
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