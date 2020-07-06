Москва, , 16:31 — REGNUM На позицию Дании, которая разрешила достройку «Северного потока — 2», скорее всего, повлияла Германия, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 6 июля корреспонденту ИА REGNUM.

«Учитывая опыт прошлого, нужно понимать, что Дания сделала своё дело как марионетка США, — сказал политолог. — В максимальной степени затянув решение вопроса. В общем, ту функцию, которая была отведена Америкой датскому государству, она выполнила. Никаких формально-юридических оснований для противодействия «Северный поток — 2» на самом деле у Дании нет. Тем более что в это же самое время строится ещё один газопровод, который проходит через датские воды. Это газопровод из Норвегии в Польшу. И здесь фактически две одинаковых ситуации, при которых совершенно по-разному строится политика государства. В одном случае Дания выставляет максимальные и подчас абсурдные требования, а в другом случае сразу идёт на уступки».Как пояснил политолог, Дании было достаточно сложно аргументировать отказ от согласия на строительство «Северного потока — 2».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия») заявил, что разрешение Дании задействовать новые суда для завершения проекта «Северный поток-2» является важным шагом Европы на пути освобождения от американского диктата.

Читайте ранее в этом сюжете: Борьба США против «Северного потока – 2» раскалывает ЕС – политолог

Читайте развитие сюжета: Дания боролась против «Северного потока – 2» по указке США – мнение