Киев, , 16:25 — REGNUM Всемирный банк поможет правительству Украины «правильно» закрыть шахты в стране.

Об этом было заявлено в ходе переговоров премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и директора Всемирного банка по делам Белоруссии, Молдавии и Украины Арупа Банерджи, сообщает 6 июля пресс-служба правительства в Киеве.

Было заявлено, что Всемирный банк готов сотрудничать с Украиной в проекте «справедливой трансформации» угольных регионов. Отмечалось, что Всемирный банк начал аналогичные программы в Греции и Польше. Подробности сотрудничества в настоящий момент неизвестны.

ИА REGNUM напоминает, что после госпереворота-2014 и начала гражданской войны в Донбассе число работающих шат под контролем Киева резко уменьшилось. Уже несколько лет Украина вынуждена импортировать уголь, в том числе из России, чтобы избежать энергетического кризиса. В стране постоянно существует проблема с долгами по зарплатам у шахтеров — в первые дни июля в центре Киева по этому поводу прошли очередные акции протеста.