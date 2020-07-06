Москва, , 16:25 — REGNUM Конфликт вокруг газопровода «Северный поток — 2», участниками которого, с одной стороны, выступают США, а с другой, Россия и Германия, существенным образом сказывается на отношениях внутри Европейского союза, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 6 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что Дания дала добро на достройку «Северного потока — 2».

«Прежде всего, надо подчеркнуть, что ситуацию вокруг «Северного потока — 2» следует рассматривать в контексте двух противостояний: Россия-США и США-Германия, — сказал Шаповалов. — Этот контекст в настоящее время является очень важным и актуальным, так как американо-германское противостояние влияет на позиции тех или иных стран Европы. Американо-германский конфликт, который идёт по целому ряду пунктов, сказывается деструктивным образом на единстве европейского мира, раскалывает его и противопоставляет одни страны другим. Например, позиции Польши и Германии расходятся очень сильно в этом отношении».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее датское энергетическое агентство (DEA) разрешило оператору проекта «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG достроить в своих водах с использованием трубоукладочных судов с якорным позиционированием.

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