Москва, , 15:53 — REGNUM У рубля сегодня, 6 июля, тот самый день, когда «всё сложно». Российская валюта стремительно отступает на валютном рынке в парах с долларом и евро на, казалось бы, вполне спокойном внешнем фоне, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Уже несколько дней, как в движение пришел долговой рынок — ОФЗ не пользуются спросом, потому что ранее ЦБ РФ понизил ключевую ставку и тем самым сделал вложения в долги страны менее доходными.

Раз нет активных операций на долговом рынке, значит, нерезиденты не покупают рубль для таких операций. Это лишает «россиянина» определенной уверенности в себе.

Ну и потом, все политические мероприятия остались позади, и теперь самое время «отпустить» рубль в относительно свободное плавание. По всей видимости, сейчас происходит реализация всех накопленных катализаторов в ценах на валюту.

Доллар к вечеру торгуется выше 72,07 руб. и может закрепиться в пределах 71,50−72,30 сейчас.

Евро поднялся выше 81,53 руб. и способен оставаться пока в рамках 81,45−8185 руб.», — считает эксперт.

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