Москва, , 15:46 — REGNUM Российским страховщикам дадут больше свободы в установлении цены полиса обязательного страхования автогражданской ответственности. Соответствующие изменения содержатся в подготовленном Банком России проекте о тарифах ОСАГО. Документ опубликован на сайте регулятора.

Читайте также: В России выросли продажи электронных полисов ОСАГО

Как сообщил заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин, предполагается расширить тарифный коридор в среднем на 11%. Для физических лиц тариф будет расширен на 10% вверх и вниз. Так, если на сегодняшний день минимальное значение базовой ставки составляет 2746 рублей максимальное — 4942 рублей, то после вступления в силу новых правил минимальная ставка по этой группе будет равна 2471 рублей, максимальная — 5436 рублей.

Для юрлиц тарифный коридор будет расширен на 20%, для такси — на 30%. Чистюхин пояснил, что новые правила расчёта стоимости полисов ОСАГО вводятся для «тестирования» нового подхода к индивидуализации тарифов и позволят назначать более низкий тариф аккуратным водителям и более высокий тариф для неаккуратных, сообщает газета «Коммерсантъ».

Ранее по теме: Центробанк изменил правила оформления полисов е-ОСАГО

В ЦБ считают, что расширение тарифного коридора не спровоцирует рост цен на полисы ОСАГО.

Добавим, что новый нормативный акт Центробанк запретил страховщикам учитывать при тарификации ОСАГО расу клиентов, их национальность, вероисповедание или отношение к религии, принадлежность к политическим партиям и служебное положение.