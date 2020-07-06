Москва, , 15:45 — REGNUM Система быстрых платежей Центробанка РФ (СБП) пополнится новым сервисом — pull-переводы между счетами клиентов банков и между самими банками, сообщается на сайте регулятора.

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С помощью нового сервиса граждане смогут запрашивать средства для перевода с собственных счетов. Например, если нужно собрать на одном счете определенную сумму (оплата кредита, крупной покупки онлайн и т. д.).

Пока новый сервис опробовали два банка — участниках СБП. В будущем сервис будет расширен на переводы денег между счетами физлиц.

Как сообщало ИА REGNUM, российские банки, участвующие в Системе быстрых платежей, осуществили первые переводы от компаний физлицам с использованием номера телефона.

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