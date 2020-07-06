Москва, , 15:43 — REGNUM В июне 2020 года российские автолюбители приобрели 604 новых автомобиля Suzuki, что на 10% больше результата прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба «Сузуки Мотор Рус».

Всего же за первые полгода дилеры японской марки реализовали в РФ 3183 машины. Это на 17% больше, чем год назад.

В компании также сообщили, что бестселлером марки в июне текущего года стал компактный кроссовер Vitara. Это авто было продано в количестве 421 единицы, что на 9% меньше уровня продаж прошлого года.

На втором и третьем местах соответственно Suzuki Jimny нового поколения (102 ед.) и Suzuki SX4 (81 ед).

Также стоит отметить, что за первое полугодие 2020 года основная доля реализации автомобилей японского бренда пришлась на Москву — 25,7% (818 ед.).

Напомним, по итогам мая нынешнего года в России было продано 349 машин компании Suzuki — на 20% меньше, чем в мае год назад.

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