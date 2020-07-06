Калуга, 6 июля 2020, 15:43 — REGNUM В Калужской области до 18 сентября 2020 года объявлена «водная амнистия», сообщает 6 июля корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональное министерство строительства и ЖКХ.
«Водная амнистия» касается тех, кто самовольно подключился к системам водоснабжения и водоотведения. У данных лиц отсутствуют лицевые счета для оплаты услуг. Ранее в регионе неоднократно проводили «водную амнистию», и жители активно пользовались предоставленной возможностью. Для тех, кто воспользовался акцией, отменяются штрафы и другие санкции.
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