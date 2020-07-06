Москва, , 15:11 — REGNUM Сегодня, 6 июля, курс доллара превысил 72 рубля. На грядущей неделе можно ожидать дальнейшего ослабления рубля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Днем доллар торговался выше 72,07 руб. и далее может закрепиться в пределах 71,50−72,30.

Евро поднялся выше 81,53 руб. и способен оставаться пока в рамках 81,45−8185 руб.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению экономистов, курс евро может взять в качестве ориентира уровень в 82 руб., курс доллара — 73 руб.

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