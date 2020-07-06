Москва, , 15:02 — REGNUM Центробанк РФ резко снижает объем операций по продаже валюты на бирже для поддержки курса рубля, сообщили в пресс-службе регулятора.

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Так, в июне на валютные интервенции было выделено 191 млрд рублей. Ежедневно ЦБ закупал валюту на 10,2 млрд рублей ($147 млн).

С начала июля объем операций в продажей валюты уменьшился в два раза до 5,7 млрд рублей, это примерно $79 млн по курсу 72 рубля за доллар.

Как сообщало ИА REGNUM, Минфин РФ продаст из Фонда национального благосостояния (ФНБ) около $1,7 млрд для компенсации выпадающих нефтегазовых доходов.

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