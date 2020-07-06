Москва, , 15:01 — REGNUM Ясности о том, когда страны Евросоюза откроют границы для граждан РФ, нет. Об этом 6 июля заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой «Аэрофлота» Виталием Савельевым.

«Не ясно, когда они (страны ЕС) будут открывать свои границы и территории для граждан третьих стран, в том числе для российских граждан, даже в период летних отпусков», — сказал Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее управляющий партнер организации по защите пассажиров Андрей Лухин заявил, что рассчитывать на быстрое открытие границ ЕС для России не стоит.

Он обратил внимание, что открытие границ в ЕС происходит постепенно, сначала получают право на въезд туристы из соседних стран, после будет задействован весь Европейский союз.

Читайте также: ЕС откроет границу для граждан России после улучшения эпидситуации