Москва, , 14:58 — REGNUM Противоэпидемические меры в регионах России наносят серьёзный удар по финансовому состоянию всех компаний в отрасли гражданской авиации. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 6 июля заявил глава компании «Аэрофлот» Виталий Савельев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Те модели, которые мы сейчас показывали в правительстве (показывали, при работе), с Минэкономразвития, с Минфином, показывают, что даже если брать оптимистический сценарий развития, а не худший сценарий, то мы должны взлететь и летать не только группой «Аэрофлота», а вся отрасль гражданской авиации, по России без ограничений», — заявил Савельев.

Он привёл пример 60%-х скидок авиакомпании «Победа» — при покупке заполняется почти полностью самолёт, а при вылете падает загрузка до 80%.

«Многие отказываются лететь, потому что в тех городах, куда они собираются лететь, принимаются меры по карантину, отпугивают людей, люди перестают лететь. Конечно, мы понимаем, что это эпидемиологическая обстановка, но без этого нам не разлететься», — подчеркнул он.

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