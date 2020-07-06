Санкт-Петербург, , 15:04 — REGNUM Петербургские чиновники ждут прихода на рынок разнообразных фудтраков с общественным питанием. Соответствующее постановление, расширяющее дозволенные форматы нестационарной торговли, поддержали в Смольном, передает 6 июля корреспондент ИА REGNUM.

Глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик отметил, что сегодня в городе фудтраки можно использовать только для мелкой розницы. Но комитет предлагает расширить функционал и сферой общепита.

«Это будет способствовать, безусловно, и развитию туризма. Современные фудтраки — это, по сути, кухни, оборудованные по последнему слову техники и прошедшие согласования Роспотребнадзора. Мы ожидаем, безусловно, ценовой доступности и широкого спектра кухонь мира, которые будут представлены в этих мобильных торговых объектах, которые, уверен, будут с радостью восприняты горожанами и гостями города. Ну и, конечно, цена входа на рынок по сравнению с открытием собственного кафе будет ниже», — считает Соловейчик.

Он видит это как меру поддержки среднего и малого бизнеса в сфере общепита. Кроме того, схема размещения нестационарных торговых объектов помимо фудтраков получит еще и киоски для продажи продовольствия производителями.

«Мы с вами только что прошли достаточно сложные, экономически негативные последствия пандемии, конечно, пострадало большое количество малых и средних предприятий», — заметил Соловейчик.

По его словам, в киосках производители смогут продавать хлеб, молоко, мясо и рыбу, ожидается, что интерес проявят фермеры из Ленобласти. Чтобы получить место, им придется участвовать в специализированных торгах, которые устраивает комитет имущественных отношений для производителей.

Губернатора Александра Беглова не слишком заинтересовала инициатива с фудтраками, но он обеспокоился, что в перечисленных видах продуктов для продажи в киосках чего-то не хватает.

«Кроме перечисленных категорий надо предусмотреть и продажу зелени. Что-то я не услышал в вашем докладе там. Чтобы это не ушло в сторону», — предостерег Беглов.

По словам Соловейчика, из-за технических сложностей зелень не удалось включить в первоначальный список, но комитет уже над этим работает.