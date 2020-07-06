Москва, , 14:43 — REGNUM Доля свободных торговых помещений в Москве оказалась максимальной за последние четыре года, пишет газета «Ведомости».

Издание ссылается на отчёт консалтинговой компании JLL. Согласно представленным данным, в центре столицы по итогам первого полугодия 2020 года свободны 11,5% коммерческих площадей, предназначенных под магазины и рестораны. В конце 2019 года доля таких помещений оценивалась на уровне 8,7%. В 2016 году ситуация была хуже — 13%.

Из приведённого в материале мнения эксперта следует, что центр Москвы сильнее остальных районов пострадал от ситуации с распространением коронавируса. При этом скорого восстановления не ожидается из-за снижения покупательской способности и ограничений в сфере туризма.

Лидирует по числу свободных площадей 1-я Тверская-Ямская улица — 20,7%. Далее следуют Арбат и Садовое кольцо.