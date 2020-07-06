Москва, , 14:43 — REGNUM По итогам первых пяти месяцев 2020 года перепродажи в Е-сегменте (бизнес-класс) на авторынке России составили 81 224 экземпляра, что на 17% меньше, чем год назад. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Место лидера в сегменте Е на вторичном авторынке заняла модель Toyota Camry. За отчётный период её приобрели 23 879 российских автолюбителей, что на 13% меньше прошлогоднего результата.

Вторая по популярности в Е-сегменте на вторичном авторынке модель Mercedes-Benz E-Класс — 11 272 единицы проданных машин (-17%). Тройку лидеров в рейтинге сегмента замыкает BMW 5-Серии (10 212 ед.; — 10,5%).

На четвёртом и пятом местах соответственно Audi A6 (7138 ед.; — 12%) и ГАЗ-3110 (5571 ед.; — 28,5%).

Напомним, за январь-май 2020 года на вторичном авторынке России всего была продана 1 552 431 единица авто, что на 14,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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