Санкт-Петербург, , 14:42 — REGNUM В Петербурге за полгода подешевел хлеб. Это следует из данных, предоставленных 6 июля комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле, передает корреспондент ИА REGNUM.

На заседании правительства 6 июня чиновники обсудили субсидии в петербургский ГУП «Продовольственный фонд». По данным комитета, с января по июнь 2020 года цены на хлебобулочные изделия в Петербурге показали отрицательную динамику — снизились на 0,3%.

Северная столица стала единственным регионом Северо-Запада, где хлеб подешевел. В остальных субъектах СЗФО он подорожал, прибавив от 0,7% до 8,6%, за исключением Ненецкого автономного округа, где цены остались неизменными.

В среднем в России цены выросли на 2% из-за кризиса ввиду коронавирусной пандемии. Смольный убежден, что избежать этого в Петербурге удалось благодаря продовольственному фонду.

Глава комитета Кирилл Соловейчик также сообщил, что в год петербуржцы с низким доходом потребляют порядка 86 тыс. тонн муки. Продовольственный же фонд в 2019 году аккумулировал 86,2 тыс. тонн муки. «Что говорит о том, что мы полностью обеспечиваем данную категорию граждан», — сказал он.

В среднем один петербуржец за год съедает 104 кг хлебных продуктов в год в пересчете на зерно. Фонд также, по мнению чиновников, экономит петербургским семьям 360 млн рублей в год.

Смольный утвердил субсидию фонду в 190,8 млн рублей. Деньги пойдут на возмещение затрат на доставку зерна из регионов на элеваторы Петербурга, хранение, включая затраты на поддержку и обслуживание, страхование регионального продовольственного фонда.

«Благодаря этому нам удается сглаживать последствия сложных экономических ситуаций, которые могут вызвать колебания валютных курсов, дефициты поставок», — сказал губернатор Александр Беглов.

Фактические затраты фонда в 2020 году ожидают на уровне 233 млн рублей.