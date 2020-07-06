Москва, , 14:33 — REGNUM В настоящее время Россия, как объект инвестиций занимает прочные «средние» позиции по сравнению с другими нефтедобывающими странами на фоне общего падения мировой экономики, заявила корреспонденту ИА REGNUM профессор кафедры страхования и ценных бумаг РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова, комментируя результаты исследования консалтинговой компании EY.

«Несмотря на то, изменение нефтяной конъюнктуры весной этого года, ощутимо повлияло на динамику основных макроэкономических показателей, тем не менее инфляция была стабилизирована, как и курс рубля, а наиболее пострадавшим отраслям была оказана поддержка.

Вклад в относительную стабилизацию обстановки, внесли грамотные действия Правительства и Банка России. Сюда можно отнести ряд мер по смягчению кредитных стандартов для системообразующих предприятий, отсрочки налоговых платежей для малого и среднего бизнеса.

Обязательные продажи валюты Банком России в соответствии с фискальным правилом ослабили мартовскую волатильность рубля, при этом инфляция в период с марта по июнь осталась практически на уровне прошлого года. Одновременно проводилась политика по снижению процентной ставки до 4,5% (на 175 б.п. по сравнению с началом года).

Кроме того, следует помнить о солидном размере Фонда национального благосостояния (около 9% ВВП), а также о значительных валютных резервах (в размере не менее 17 месяцев импорта), с которым Россия «вошла» в кризис.

Была оказана и поддержка и домохозяйствам. Так, гражданам, потерявшим работу, было увеличено пособие по безработице до уровня минимальной заработной платы в течение трех месяцев, а семьям с детьми было принято решение о выплате единовременного пособия в 10 тыс. руб.

Издержки на прямое бюджетное стимулирование составят порядка 0,7 — 0,8% от ВВП, что позволит в дальнейшем поддержать отечественную экономику на уровне не менее 0,4% ВВП.

Несмотря на тенденцию к общей стабилизации обстановки, тем не менее, вероятность экономической рецессии в России остается довольно высокой. Несмотря на некоторую «фору» по конкурентоспособности у российских компаний за счет сдержанного роста заработной платы и ослабления рубля.

Тем не менее экспорт российских товаров и услуг останется низким до тех пор, пока не будет обеспечено их конкурентоспособное качество.

Следовательно, предпринимаемые в настоящее время шаги по снижению налогов для компаний высокотехнологичного сектора видятся вполне уместными и своевременными.

К сожалению, серьезным препятствием для увеличения трансграничного производства для зарубежных инвесторов является сохранение международных санкций. А общее недоинвестирование ведет к ослаблению роста производства и возможностям диверсификации отечественной экономики.

Еще один фактор риска — это стагнация реальных доходов населения, которая ведет к снижению внутреннего потребления. Кроме того, если ожидаемый «отскок» в негативных трендах российского ВВП во втором полугодии текущего года и в 2021 году не произойдет, то можно будет ожидать роста числа безработных на более чем 1−1,5% по сравнению 2019 г. в среднесрочной перспективе.

Самой незащищенной категорией здесь окажутся предпенсионеры. Рост безработицы среди людей предпенсионного возраста приведет к законодательным решениям по их досрочному выходу на пенсию, что потребует существенных бюджетных вливаний, а это сведет на нет все усилия пенсионной реформы по повышению пенсионного возраста.

В регулировании российской экономики последние, как минимум, пять лет акцент делается на обеспечение финансовой стабильности, а не стимулирование экономического роста.

В свою очередь низкий уровень спроса на внутреннем и внешнем рынках на фоне ожидания второй волны пандемии делает Россию особенно уязвимой к возникновению инвестиционных рисков», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия по итогам 2019 года заняла девятое место в списке стран, лидирующих по числу проектов прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Европе

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