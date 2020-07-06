Москва, , 14:27 — REGNUM Слабым местом рейтинга привлекательных для инвесторов стран Европы является то, что он как фонарь, висящий на спине, освещает уже пройденный путь, заявил корреспонденту ИА REGNUM коммерческий директор, совладелец «Нью Рига Финанс Клаб» Петр Бубнов, комментируя результаты исследования консалтинговой компании EY.

«Основным критерием в нем послужило количество проектов, в которые иностранные инвесторы вкладывались в 2019 году.

Но сейчас уже середина 2020 года, который серьезно перекроил экономическую карту, и на основании этого рейтинга довольно сложно делать какие-то выводы на будущее.

Так что можно лишь констатировать, что в прошлом году привлекательность нашей страны для инвестиций была не столь низкой, как считали пессимисты.

Но при этом надо понимать, что часть инвестиций, учтённых в данном рейтинге, являются иностранными лишь формально — это средства российских компаний, выведенные в офшоры и снова заводимые сюда под какие-то проекты.

Да и конкурировать за инвестиции России реально приходится не со странами Европы, где основным критерием является развитая инфраструктура и надежность вложений, а с развивающимися странами. И тут не всё блестяще для России», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия по итогам 2019 года вошла в топ-10 популярных для иностранных инвестиций стран Европы.

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