Бишкек, , 14:17 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков на заседании совета безопасности предложил рассмотреть возможность приостановить транспортное сообщение между регионами из-за резкого увеличения количества заболевших COVID-19.

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«Когда на чашу весов были поставлены здоровье населения и экономическая безопасность, мы объявили карантин и терпеливо соблюдали режим чрезвычайного положения. После снятия этого режима резко возросла заболеваемость», — пояснил он.