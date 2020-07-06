Бишкек, 6 июля 2020, 14:17 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков на заседании совета безопасности предложил рассмотреть возможность приостановить транспортное сообщение между регионами из-за резкого увеличения количества заболевших COVID-19.
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«Когда на чашу весов были поставлены здоровье населения и экономическая безопасность, мы объявили карантин и терпеливо соблюдали режим чрезвычайного положения. После снятия этого режима резко возросла заболеваемость», — пояснил он.
Также Жээнбеков отметил, что некоторые чиновники предлагают вновь ввести более строгие карантинные меры, чтобы смягчить возникшую кризисную ситуацию.