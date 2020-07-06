Уфа, , 14:16 — REGNUM Правительство Башкирии планирует открыть представительство республики в Турции. Об этом 6 июля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, данный вопрос обсуждался на совещании в правительстве региона при обсуждении реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Глава Башкирии Радий Хабиров дал поручение открыть представительство республики в Турции после ослабления ограничений из-за коронавируса на международном уровне.

Он подчеркнул, что бизнесмены из Турции проявляют большой интерес к Башкирии, а некоторые проекты уже готовы к запуску. Поэтому открытие представительства региона в этой стране только усилит внешнеэкономические связи.

По словам первого вице-премьера правительства Башкирии Андрея Назарова, подготовительная работа уже завершена, поэтому все готово к открытию уже в августе текущего года.

Помимо этого, Радий Хабиров дал поручение провести анализ деятельности представительства Башкирии в Австралии.

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