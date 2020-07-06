Лондон, , 14:13 — REGNUM Памятную монету номиналом £1 ($1247) в честь более чем полувекового творчества известного британского певца Элтона Джона выпустил королевский монетный двор (Royal Mint) Великобритании, стоимость монеты оценивается экспертами в более чем £68 тыс. (свыше $85 тыс.). Об этом 6 июля сообщает ВВС.

Монета создана по дизайну художника Брэдли Моргана Джонсона и на ней изображены фирменные круглые очки певца из двух нот, соломенная шляпа и бабочка с именем музыканта.

Точно такое же изображение присутствует на других монетах в честь певца наиболее доступная из которых номиналом £5 ($6,2) будет продаваться по цене £13 ($16,2).

«Элтон Джон, без сомнения, стал легендой музыки королевства и признан одним из самых успешных певцов и авторов песен своего поколения», — заявила по данному поводу представитель монетного двора Клэр Макленнан, добавив, что Royal Mint рад данным событием отметить вклад певца в музыку страны.

Также она рассказала, что монетный двор в настоящее время вместе с Элтоном Джоном создает коллекционный раритет, все средства от продажи которого затем поступят в благотворительный фонд певца — Charitable Trust.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, в начале года текущего года Королевский монетный двор выпустил памятную монету в честь популярной британской группы Queen, которая стала первой в серии монет «Легенды музыки» и доступна в восьми различных вариантах исполнения по цене от £13 ($17) за простую монету до £2020 ($2623 доллара) за золотую.