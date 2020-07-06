Нижний Новгород, , 14:00 — REGNUM Рост платы за коммунальные услуги для нижегородцев в среднем будет ниже уровня инфляции и не превысит 2,5%, — сообщает пресс-служба правительства региона.

По данным местных властей с 1 июля снижены тарифы на услуги АО «Теплоэнерго» на 3,2%. Для нижегородцев, которые получают тепло от других организаций, тариф вырастет на 2 — 3%, для тех, у кого отсутствует центральное отопление — на 4%. В среднем изменения тарифов на коммунальные услуги по Нижегородской области составят: на тепловую энергию — не более 3%; на водоснабжение и водоотведение — не более 4%; электрическую энергию — 3,5% (ниже прогнозов инфляции в 5%).

«Ежегодное изменение коммунальных тарифов утверждается правительством в прогнозе развития страны на предстоящие годы. Причина пересмотра тарифов — инфляция, а также рост стоимости топлива (газ, мазут), электроэнергии и т. д. Отмечу, что, принимая тарифные решения, мы в первую очередь ориентируемся на интересы жителей и прикладываем максимум усилий для замедления роста тарифов», — добавила руководитель Региональной службы по тарифам Нижегородской областиЮлия Алешина.