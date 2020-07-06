Москва, , 13:58 — REGNUM Сегодня, 6 июля, курс доллара подорожал более, чем на один рубль — 1 руб. 16 коп, сообщается на официальном сайте ЦБ РФ.

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Курс доллара с 70, 50 рубля, по данным на 4 июля, сегодня вырос до 71,34 рубля.

Курс евро подрос почти на полтора рубля — на 1 руб. 34 коп. — с 79,22 рубля до 80,56 рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам предыдущей недели (29 июня-5 июля) рубль подешевел почти на 2%.

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