Ульяновск, , 13:57 — REGNUM В Ульяновской области тарифы на услуги ЖКХ в среднем вырастут на 2,76% при предельной планке, установленной федеральным правительством, в размере 3,6%. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора Сергея Морозова по итогам заседания штаба по развитию региона.

С учётом пандемии коронавируса и падения доходов граждан глава региона поручил проработать механизмы минимизации роста тарифов, которые находятся в полномочиях региона. В результате подорожают не все услуги ЖКХ, а в среднем тариф увеличится на 2,6%, в то время как правительство РФ установило для Ульяновской области предельный индекс платы за коммунальные услуги в размере 3,6%.

Премьер-министр Ульяновской области Александр Смекалин сообщил, что на уровне 2019 года останется тариф на вывоз мусора и розничные цены на газ для населения.

«Где нам это позволил федеральный тариф на электроэнергию, мы «заморозили» цены на водоснабжение. При этом мы полностью «заморозили» региональную и муниципальную части тарифа. Кроме того, обнулили рост региональной составляющей платы за электроэнергию и тариф на капитальный ремонт».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области сформированы предложения по снижению тарифа на услуги по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО), которые будут направлены в федеральный центр.

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