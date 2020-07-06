Москва, , 13:57 — REGNUM В 2020 году под влиянием глубокого спада мировой экономики, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, ВВП России сократиться на 6%. Такой прогноз даётся в докладе Всемирного банка о российской экономике.

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«ВВП России, согласно прогнозам, в 2020 году упадет на 6% до 11-летнего минимума», — подчёркивается в докладе.

При этом общее потребление домашних хозяйств в 2020 году сократится на 4,9%, а валовые инвестиции в основной капитал — на 8%. Согласно оценкам экспертов, в следующие несколько лет ВВП РФ будет восстанавливаться, но умеренными темпами — в 2021 году на 2,7%, в 2022 году — на 3,1%. Это базовый сценарий прогноза Всемирного банка.

При этом при более неблагоприятном сценарии в 2020 году ВВП может сократиться на 9,6%, а его восстановление будет идти менее заметными темпами — 0,1% в 2021 году.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно оценкам Минфина РФ, реальный ВВП в 2020 году снизится на 4,8%. При этом в 2021—2023 годах ожидается ускорение до 3,2%, 2,9% и 3,1% соответственно.

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