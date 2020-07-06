Москва, , 13:53 — REGNUM Побочным эффектом европейской реиндустриализации станет снижение интенсивности транспортных перемещений, что уже началось на фоне пандемии коронавируса, считает профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 6 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова руководителя Центрального банка ЕС Кристин Лагард о том, что кризис, вызванный пандемией, приведёт к глубоким изменениям всей экономической системы, причём в первую очередь «в промышленно-производственной сфере, а также в сферах труда и торговли».

«Это то, что ещё в конце 1990-х — начале 2000-х годов назвали деглобализацией. Речь идёт о преодолении нездоровой тенденции, которую создала неолиберальная деглобализация, когда промышленность систематически выносилась из развитых стран с целью подорвать в этих странах высокий уровень заработной платы и высокий уровень социальных гарантий, — сказал Кагарлицкий. — Теперь, по всей видимости, промышленность придётся переносить обратно, и побочным эффектом будет сокращение транспортировки грузов и вообще транспортных перемещений, что уже началось на фоне пандемии. И восстановления прежнего уровня не будет».

Как следствие, по мнению Кагарлицкого, произойдёт дефинансиализация — то есть сокращение влияния роли финансового капитала, так как потребуется перемещение инвестиций из финансового сектора в реальный.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Кагарлицкий объяснил, что ЕЦБ целенаправленно разорял европейского потребителя.