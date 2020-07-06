Сеул, , 13:46 — REGNUM Южнокорейская автомобилестроительная компания Hyundai Motor экспортировала в Швейцарию 34-тонные водородные грузовики. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи.

По их словам, первые десять машин отправились в Швейцарию из порта Кванян 6 июля.

К 2025 году компания Hyundai Motor намерена экспортировать в Швейцарию 1600 единиц техники.

Известно, что данные водородные грузовики разрабатывались при поддержке правительства Южной Кореи. На разработку компонентов было инвестировано 90,6 млрд вон (~$75,9 млн).

Отмечается, что в ближайшие пять лет для повышения конкурентоспособности южнокорейских компаний на мировом рынке водородных автомобилей министерство торговли, промышленности и энергетики намерено выделить около 100 млрд вон (~$83,8 млн).