Архангельск, , 13:32 — REGNUM На Северной Двине провели дноуглубительные работы. На восстановление глубин в Верхнетоемком районе Архангельской области у ГК «Титан» ушло 10 дней.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГК, длина дноуглублённого участка превысила километр, ширина 36 метров, глубина фарватера, после проведенных работ, составила 2,9 м. Такая же проходная осадка была достигнута в районе паромной переправы.

Расчисткой водных путей Верхнетоемского района КГ «Титан» занимается третий год подряд. Ежегодный объём инвестиций в дноуглубление превышает 6,5 млн. рублей.

«Каждое лето уровень воды в реках Верхнетоемского района ощутимо снижается, растут песчаные косы и острова. Для села возникает угроза остаться без сообщения с большой землей, а для речников — посадить буксиры на мель», — уточнили в пресс-службе.