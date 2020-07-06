Екатеринбург, , 13:31 — REGNUM В Екатеринбурге на данный момент открылись лишь 177 ресторанов и кафе в формате летних веранд, заявила глава комитета по товарному рынку в горадминистрации Наталья Фирстова на брифинге.

Это лишь 10% от всех организаций общепита в городе. По состоянию на начало марта 2020 года в Екатеринбурге работали 1847 кафе и ресторанов, из них 300 — в торговых центрах.

Открылись те предприятия, которые смогли организовать веранды открытого типа, подчеркнула чиновница.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Ассоциации кулинаров и рестораторов Свердловской области Аркадий Пономарев предположил, что до четверти кафе и ресторанов не переживут кризис, вызванный пандемией COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: Четверть предприятий общепита в Екатеринбурге может закрыться — ресторатор