Москва, , 13:24 — REGNUM Председатель московской коллегии адвокатов, специалист по семейному праву Виктория Данильченко прокомментировала корреспонденту ИА REGNUM идею освободить от родительской платы за детский сад семьи с низким доходом:

«Пандемия и выплаченные в связи с ней пособия, а также увеличение размеров ранее существовавших субсидий от государства, ввели некую моду на подобные инициативы. Теперь мы практически каждую неделю слышим о предложении ввести новое пособие для той или иной категории граждан.

С одной стороны, это правильно, помощь особенно уязвленным слоям населения — признак социально ориентированного государства. Но в то же время, она не должна ограничиваться одной лишь материальной помощью. Получается, что власти дают гражданам рыбу, но не удочку. Я считаю, что строительство предприятий, создание рабочих мест, развитие экономики в целом принесли бы гораздо больше плодов обществу, чем просто выплата денег».

Как уже сообщало ИА REGNUM, инициатива освободить от родительской платы за детский сад семьи с низким доходом принадлежит председателю Национального родительского комитета, члену Общественной палаты России Ирине Волынец. Как сообщает RT, соответствующее письмо уже направлено в правительство и Госдуму. Согласно рейтингу РИА Новости, самые бедные люди живут в Туве, Калмыкии, Алтайском крае и Республике Алтай, а также — ряде других регионов.

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