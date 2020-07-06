Бразилиа, , 13:21 — REGNUM Урожай зерновых в Бразилии по итогам 2020 года составит 250 млн тонн. Такой прогноз развития сельского хозяйства страны опубликовал журнал Exame.

Специалисты ожидают сокращения валового внутреннего продукта в Бразилии до 9% в конце года. Объем промышленности снизится на 7,9%, торговли — на 9,8%, сферы услуг — на 5,5%. Производство в сельском хозяйстве вырастет на 2,5%.

По итогам января — апреля 2020 года Бразилия поставила в Китай 37 млн тонн кукурузы, обогнав США на 2 млн тонн. По итогам 2019 года Китай закупил в Бразилии сельхозпродукцию на сумму $30 млрд.

Издание отмечает, что сельское хозяйство в стране поступательно развивается с 70-х годов XX века и занимает 24% от ВВП.