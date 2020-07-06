Москва, , 13:18 — REGNUM Министерство финансов России продаст из Фонда национального благосостояния (ФНБ) около $1,7 млрд для компенсации выпадающих нефтегазовых доходов, сообщило Информационно-консалтинговое агентство MMI.

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Процесс продажи пройдет с 8 по 6 августа 2020 года в рамках бюджетного правила. Минфин продаст Банку России валюту на 125.6 млрд рублей.

Объём продаж валюты составит примерно $79 млн ежедневно по курсу — 72,00 руб./доллар — против $147 млн в день за предыдущий период.

Как сообщает ИА REGNUM, по оценкам экономистов, продажи валюты из ФНБ могут прекратиться, если цены на нефть вырастут до $48−49 за баррель.

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