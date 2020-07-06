Москва, , 12:47 — REGNUM Мера по созданию временных рабочих мест может активно использоваться регионами в течение ближайшего полугода. Об этом 6 июля заявил руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов на телеканале «Россия 24».

«Федеральный центр переводит деньги в регион, ставит задачу создать такое-то количество рабочих мест, определяет предельный размер ставки и различную продолжительность контракта. Я думаю, они все будут не одновременно заканчиваться и не одновременно начинаться. Продолжительность, я полагаю, до 12 месяцев, более реально — шесть», — заявил Колташов.

По его словам, главное преимущество такой меры состоит в том, что население получит не единовременную выплату, а постоянный источник дохода.

«Да, он временный, но он не одноразовый. При этом они не будут просто безработными, которые оказались вне какой-то деятельности, а будут оказывать положительное влияние на городскую среду, экономику», — подчеркнул он.

Отметим, что правительство решило выделить из резервного фонда 4 млрд рублей на поддержку рынка труда. Краткосрочные контракты, которые затронут около 80 тыс. человек по всей стране, предполагают создание рабочих мест в ряде отраслей, в том числе в строительстве, сельском хозяйстве, сфере транспорта, ЖКХ и благоустройстве территорий.