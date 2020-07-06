Чита, , 13:11 — REGNUM Забайкальский край готов к переходу на второй этап снятия ограничительных мер, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции, несмотря на то, что в регионе ежедневно выявляют десятки новых носителей SARS-CoV-2. Как поясняет сегодня, 6 июля, официальный сайт региона со ссылкой на руководителя краевого Роспотребнадзора Светлану Лапа, за прошедшую неделю показатели снизились на более чем 20%.

По словам губернатора Забайкалья Александра Осипова, необходимо оперативно решить вопрос по работе детских садов, оценить все возможности открытия этих образовательных учреждений.

«Также готовим, исходя из рекомендаций федеральной службы, предложения по возобновлению работы иных форматов торговли, включая уличные и отдельные образовательные организации, другие отрасли, в том числе ряд спортивных и культурных объектов», — добавила Светлана Лапа.

Как уже сообщало ИА REGNUM, всего на 6 июля в Забайкальском крае выявлен 3441 носитель коронавируса, причём 42 из них только за последние сутки. Тем не менее вот уже четыре дня коэффициент распространения инфекции держится на уровне 0,8. Это позволяет готовиться ко второму этапу снятия ограничений.

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