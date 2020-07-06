Москва, , 13:09 — REGNUM По итогам июня 2020 года дилеры АвтоВАЗа продали на российском авторынке 28 020 машин Lada, что всего на 9% меньше, чем год назад. Об этом сообщает пресс-служба автокомпании.

Таким образом, фиксируется поэтапное восстановление спроса на машины отечественной марки.

«Лучше всего о восстановлении ситуации свидетельствуют цифры наших продаж: так в июне по сравнению с апрелем они увеличились более чем в три раза!», — заявил исполнительный вице-президент АО «АвтоВАЗ» по продажам и маркетингу Оливье Морне.

Он добавил, что повышению спроса способствуют эффективная работа дилерской сети, меры государственной поддержки и собственные меры бренда по стимуляции спроса на свои модели.

Ранее стало известно, что АвтоВАЗ намерен выпустить лимитированные спецверсии Lada 4×4 Black. Главной отличительной особенностью новинки будет чёрный цвет кузова и дисков.

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