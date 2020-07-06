Чита, , 13:00 — REGNUM Правительство Забайкальского края анонсировало проведение кадрового дня 9 июля в Чите. Как сообщает сегодня, 6 июля, пресс-служба забайкальского губернатора, в этот день граждане смогут узнать об имеющихся вакансиях в исполнительных органах государственной власти Забайкальского края и подведомственных им государственных учреждениях.

«Эпидемия коронавируса создала непростую ситуацию на рынке труда. Правительство края принимает возможные меры по сокращению безработицы. Также участники смогут получить консультацию по другим имеющимся вакансиям у специалистов краевого центра занятости», — сказала заместитель руководителя администрации Людмила Емельянова. По её словам, все заявки и резюме соискателей будут отработаны индивидуально.

Как уже сообщало ИА REGNUM, всего Забайкальском крае выявлено 3441 носителей коронавируса, причём 42 из них только за последние сутки.

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