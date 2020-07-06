Москва, , 13:00 — REGNUM Торгово-промышленная палата России (ТПП РФ) предлагает внести ко второму чтению коррективы в порядок государственной кадастровой оценки. Об этом заявил глава ТПП РФ Сергей Катырин. Он напомнил, что проект 814 739−7, принятый Госдумой в первом чтении, вызвал некоторую критику профильных комитетов палаты и отраслевого сообщества.

Редакция первого чтения предусматривает, в частности, изменение механизма внесудебного установления кадастровой стоимости в размере рыночной стоимости. То есть предложено осуществить переход от рассмотрения заявлений в комиссиях по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости — к их рассмотрению в государственных бюджетных учреждениях субъектов Российской Федерации, осуществляющих определение кадастровой стоимости.

Поправками, инициированными палатой, предусматривается:

— сохранение действующего порядка рассмотрения споров о результатах определения кадастровой стоимости, включая возможность обращения в суд с требованием об установлении кадастровой стоимости объекта недвижимости в размере его рыночной стоимости (вместо замены его административным порядком оспаривания кадастровой стоимости в бюджетном учреждении);

— сохранение действующей нормы, допускающей изменение кадастровой стоимости после исправления ошибок только в сторону понижения; определение рыночной стоимости объекта недвижимости на дату, по состоянию на которую установлена его кадастровая стоимость;

— увеличение до пятидесяти календарных дней срока для представления замечаний по проектам отчетов, составляемых по итогам определения кадастровой стоимости;

— возможность для органов местного самоуправления и городов федерального значения оспаривать в суде установление кадастровой стоимости в размере рыночной стоимости в случае её существенного снижения и предусмотреть, что существенным является снижение кадастровой стоимости более чем на 30%.

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