Екатеринбург, , 13:00 — REGNUM Около 25% ресторанов и кафе Екатеринбурга могут закрыться из-за кризиса, возникшего в связи с пандемией COVID-19. Об этом заявил глава Ассоциации кулинаров и рестораторов Свердловской области Аркадий Пономарев на онлайн-брифинге.

По словам спикера, все потери от кризиса оценить достаточно сложно, тем более, что далеко не все предприятия общепита открылись на данный момент.

«По нашим прогнозам, мы потеряем 20−25% мелких предприятий», — сказал Пономарёв.

Руководитель считает, что крупный бизнес сможет пережить пандемию.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июля 2020 года в Екатеринбурге разрешили деятельность кафе и ресторанов в режиме летних веранд.

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