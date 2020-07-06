Москва, , 12:56 — REGNUM Россия по итогам 2019 года заняла девятое место в списке стран, лидирующих по числу проектов прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Европе, говорится в результатах исследования «Инвестиционная привлекательность стран Европы за 2019 год» консалтинговой компании EY, передаёт РБК.

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В 2019 году на территории России иностранные инвесторы вложили средства в 191 проект. Количество прямых иностранных инвестиций в РФ сократилось на 9% — в 2018 году было 211.

Активно инвестировали в 2019 году в российскую экономику Германия — 36 проектов, Китай и Франция — по 22 инстветпроекта. Число инвестпроектов США значительно уменьшилось. Штаты в 2019-м вложили средства в 20 проектов в России (в 2018 году — в 33).

Как сообщало ИА REGNUM, Россия по итогам 2018 года также заняла девятое место в списке стран, лидирующих по числу проектов прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Европе.

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