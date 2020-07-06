Чебоксары, , 12:54 — REGNUM В населённых пунктах Чувашии определены проекты, на реализацию которых из республиканского бюджета направят по 100 тыс. рублей в честь 100-летия со дня образования Чувашской автономной области. Отобрано более 1,8 тыс. проектов, из них треть — это создание детских площадок, на втором и третьих месте по востребованности — благоустройство населённых пунктов и установка стел. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 6 июля, заявил на планёрке в правительстве вице-премьер — министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов.

Благоустройство в Чебоксарах Cap.ru

В республике определены порядок и правила реализации проектов, на которые каждый населённый пункт получит по 100 тыс. рублей (в городах размер поддержки будет больше). Средства выделяются из республиканской казны, софинансирование со стороны местных бюджетов и жителей не потребуется. Эти выплаты — «юбилейные», в честь 100-летия со дня образования региона, которое празднуется в 2020 году.

«Направления проектов предусматривают благоустройство населённых пунктов, установку стел, создание детских, спортивных игровых площадок, оснащение домов культуры, объектов физкультуры и спорта, изготовление печатной продукции. Всего на данные цели предусмотрено около 300 млн рублей. Между муниципальными районами и городскими округам средства распределяются следующим образом: по сельским поселениям — по 100 тыс. рублей на каждый населённый пункт, по малым городам и городским поселениям — исходя из численности населения.

Проекты до представления в минсельхоз Чувашии подлежат предварительному отбору муниципалитетами совместно с местными жителями. Критерием предварительного отбора является наибольшее число отданных за реализацию проекта голосов граждан. Результат предварительного отбора проектов предваряется муниципалитетами в виде протокола поддержки гражданами в произвольной форме», — сказал Сергей Артамонов.

По его словам, с 25 июня по 1 июля во всех муниципальных образованиях было организовано голосование местными жителями:

«Хочу поблагодарить всех глав администраций за проделанную работу. Где-то было подготовлено очень качественно, где-то чуть похуже, но в целом с задачей справились».

Министр сельского хозяйства сообщил, что в результате голосования отобрано 1873 проекта, из них 1712 проектов будут реализованы на территории сельских поселений, 161 — в городских поселениях, малых городах и городских округах.

Большая часть инициатив касается строительства детских (или спортивных площадок) и благоустройства населённых пунктов — по этим направлениям поддержано соответственно 575 и 400 проектов. Стелы планируется установить в 363 населённых пунктах, провести освещение — в 163, обустроить дворовые территории — в 141, поставить памятники — в 131. В 98 населённых пунктах планируют закупить оборудование для социально-культурных объектов, в двух — на бюджетные средства выпустить печатную продукцию.

Проект о распределении средств министерство сельского хозяйства подготовит до 15 июля.

«У нас всё больше появляется возможностей, чтобы изменить облик села, сделать сельскую территорию комфортной, привлекательной», — отметил врио главы Чувашии Олег Николаев.

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