Чита, , 12:54 — REGNUM Забайкальский край стал одним из немногих регионов России, где парламент не одобрил закон о самозанятых. В этой ситуации уже почти одна тысяча граждан, относящихся к данной категории, теперь платят налог в бюджеты других субъектов: за 2019 год и пять месяцев 2020 года забайкальцами перечислено в бюджеты других регионов уже около 1,3 миллиона рублей. Об этом сегодня, 6 июля, сообщает пресс-служба забайкальского губернатора со ссылкой на слова министра экономического развития Александра Бардалеева.

Исполнительный директор Забайкальской торгово-промышленной палаты Сергей Болтян отметил, что не все понимают значение закона.

«Данный закон очень значимый для тех людей, кто работает, но официально не оформлен. Это те люди, которые оказывают услуги предпринимателям, но трудовые отношения с ними не оформлены. Этот закон позволит им принять этот официальный статус работающего человека. То есть они смогут получать социальные гарантии, при этом платить совершенно небольшой налог. Этот закон позволит людям принять самостоятельное решение, потому что это, прежде всего, их право, а не обязанность», — сказал он.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2019 года закон о самозанятых был введён только в четырех регионах: Москве, Московской и Калужской областях и Татарии. Теперь же его могут принять все остальные регионы.