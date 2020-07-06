Пекин, , 12:52 — REGNUM За первое полугодие 2020 года кроссовер Honda Breeze разошелся в Китае рекордным тиражом, опередив «главного соперника» — Hyundai Tucson. Об этом сообщается на сайте NJcar.

Всего за январь-июнь было куплено более 55 тыс. экземпляров Honda Breeze, что в несколько раз выше уровня продаж его прямого конкурента — Hyundai Tucson. Так, «корейца» за отчётный период приобрели только порядка 15 тыс. покупателей.

Линейка двигателей Breeze состоит из полуторалитрового турбированного мотора производительностью 193 л. с. и гибридного силового агрегата мощностью 215 «лошадей», состоящего из двухлитрового атмосферного мотора и двух электродвижков. Обе силовые установки работают с вариатором.

Длина рекордсмена равна 4634 мм, а его колёсная база составляет 2661 мм. В салоне модели есть новейшая мультимедийная система с дисплеем на 19 дюймов, интеллектуальный круиз-контроль, который умеет распознавать дорожные знаки, а также система бесконтактного открывания двери багажника.

Напомним, в июне текущего года дилеры японского автопроизводителя Honda начали продажи 120-сильного рестайлингового кроссовера BR-V с мотором рабочим объёмом 1,5 л. Автомобиль оснащён 6-скоростной механикой трансмиссией или вариатором в зависимости от комплектации.

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