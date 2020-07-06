Москва, , 12:47 — REGNUM Временные рабочие места позволят поддержать спрос в российской экономике. Об этом 6 июля заявил руководитель Центра политэкономический исследований Института нового общества Василий Колташов на телеканале «Россия 24».

«Эти рабочие места временные будут работать на преодоление кризисных явлений в российской экономике. Люди получат постоянный источник дохода — да, он временный, но он не одноразовый. При этом они не будут просто безработными, которые оказались вне какой-то деятельности, а будут оказывать положительное влияние на городскую среду, экономику», — заявил Колташов.

Отметим, что правительство решило выделить из резервного фонда 4 млрд рублей на поддержку рынка труда на создание временных рабочих мест в регионах. Краткосрочные контракты затронут около 80 тыс. человек по всей стране и дадут рабочие места в ряде отраслей, в том числе в строительстве, сельском хозяйстве, сфере транспорта, ЖКХ и благоустройстве территорий.