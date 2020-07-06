Ижевск, , 12:43 — REGNUM В ходе летней оздоровительной кампании в Удмуртии будут функционировать 533 учреждения отдыха и оздоровления детей. В их число входят 495 лагерей с дневным пребыванием, 29 — труда и отдыха, 14 загородных, 14 санаторно-оздоровительных лагерей, в том числе восемь детских санаториев, а также один инклюзивный для детей-инвалидов с круглосуточным пребыванием на базе Старозятцинской школы-интерната в Якшур-Бодьинском районе, сообщает пресс-служа правительства республики.

В загородных и пришкольных лагерях летом отдохнет более 45,5 тысяч детей, около 9,3 тыс. детей будут охвачены профильными сменами.

На летнюю кампанию в республике выделено 362,7 млн рублей, сверх этой суммы дополнительно выделено 203 млн рублей — на дезинфицирующие средства, оборудование, тестирование персонала лагерей.

До 15 июля все лагеря будут приняты в поэтапном режиме.

«Это огромная ответственность и большие риски. Поэтому призываю к полной мобилизации и сотрудников Министерства образования и науки республики, и глав районов и городов. Мы можем сколько угодно готовиться — от рециркуляторов до маршрутизации, но важно помнить: во всем важен человеческий фактор», — отметил глава республики Александр Бречалов, добавив, что решение об открытии лагерей далось тяжело.

Контроль детских учреждений будет осуществляться раз в три дня с учетом требований минздрава и Роспотребнадзора.

Как сообщало ИА REGNUM, летняя оздоровительная кампания в республике в связи с опасностью распространения коронавируса стартует почти на месяц позже традиционного срока. Ранее планировалось, что лагеря откроются 1 июля и будут функционировать в режиме обсервации для сотрудников. То есть персонал учреждений в течение смены не будет покидать территорию лагеря.