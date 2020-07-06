Чита, , 12:41 — REGNUM В Забайкальском крае, где ежедневно выявляют десятки новых носителей коронавируса, рассматривают вопросы дополнительной поддержки бизнеса, пострадавшего от эпидемии. Как сообщает сегодня, 6 июля, пресс-служба забайкальского губернатора со ссылкой на слова зампреда правительства региона Александра Бардалеева, отдельно запланирована финансовая поддержка в виде микрозаймов под ставку 0% на срок до двух лет на покрытие первоочередных расходов — это арендная плата, коммунальные услуги, расходы, связанные с текущими платежами.

В список региональных мер поддержки бизнеса входят: субсидии бизнесу за лицевые маски, отсрочка налоговых платежей, снижение платы за услуги ЖКХ, отмена аренды сроком на три месяца за государственное и муниципальное имущество.

«Наша задача — максимально сохранить экономическую деятельность и занятость у людей. Для этого надо работать адресно. Необходимо понимать, кто пострадал, с помощью чего можно восстановить занятость населения, что может привести созданию новых рабочих мест. Нужно провести детальный разбор экономической ситуации конкретной отрасли, сферы и даже предприятия», — сказал губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на 6 июня в Забайкальском крае выявлено 3441 носителей коронавируса, причём 42 из них только за последние сутки. Вместе с тем, вот уже четыре дня коэффициент распространения инфекции держится на уровне 0,8. Это даёт основание готовиться к новому этапу снятия ограничений.

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