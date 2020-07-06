Ижевск, , 12:31 — REGNUM В Удмуртии на развитие и ремонт объектов культуры в текущем году направят 862,2 млн рублей. Об этом заявил глава регионального минкульта Владимир Соловьев.

По его словам, в рамках национального проекта «Культура» в республике реализуется несколько региональных проектов.

В частности, по проекту «Культурная среда» до конца текущего года планируется построить три районных дома культуры — в селе Нижнее Асаново Алнашского района, селе Копки Селтинского района, селе Дизмино Ярского района. Также будет выполнен капитальный ремонт четырех районных ДК — в селе Совхозный Завьяловского района, селе Кулига Кезского района, селе Шевырялово Сарапульского района. В СДК в деревни Ува-Тукля Увинского района работы уже выполнены.

45,6 млн рублей выделено в рамках проекта «Культурная среда» на закупку музыкальных инструментов для шести школ искусств и колледжа культуры Удмуртии.

Будет приобретено восемь автоклубов — передвижных досуговых центров, которые получат Балезинский, Воткинский, Глазовский, Завьяловский, Игринский, Можгинский, Сарапульский и Увинский районы.

Также реализуется проект «Цифровая культура», в числе его мероприятий — открытие виртуального концертного зала в музее-усадьбе П.И. Чайковского в Воткинске, он начнет работу уже в сентябре текущего года.

31 учреждение культуры участвует в проекте «Единой России» «Культура малой Родины». В их число входят не только районные ДК, но и театры Сарапула, Глазова, а также кукольный театр в Ижевске.

Министр отметил, что сумма выделенных средств — беспрецедентная, такого республика еще не получала.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре прошлого года министр говорил, что Удмуртия в рамках реализации мероприятий национального проекта «Культура» получит до 2024 года около 1,6 млрд рублей.

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