Чита, , 12:28 — REGNUM В Забайкалье перезапущен региональный центр инжиниринга для помощи потенциальным резидентам территории опережающего развития (ТОР) «Забайкалье». Как сообщает сегодня, 6 июля, пресс-служба забайкальского губернатора со ссылкой на слова заместителя правительства края Михаила Чуркина, это позволит более плотно работать с потенциальными резидентами территории опережающего развития.

«Например, мы провели лабораторные исследования, маркетинговое исследование, агрохимическое обследование почв, подготовили несколько заявок в ТОР. У нас есть возможность полностью помогать инвестору — с момента, когда он заходит к нам с идеей, бизнес-концепцией проекта до комплексной подготовки заявки в ТОР. Ждем проекты в высокой степени готовности, остальное берем на себя», — пояснил чиновник.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на сегодня заявка правительства Забайкальского края на создание ТОРов по плановым значениям по количеству резидентов исполнена на 100%. Изначально было заявлено 15 резидентов, столько компаний и получили такой статус. По инвестициям и рабочим местам заявка исполнена на 60%.

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