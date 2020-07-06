Новосибирск, , 12:39 — REGNUM Губернатор Андрей Травников и председатель совета директоров УК «Сибантрацит» Катерина Босов обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в экономике и социальной сфере региона. Андрей Травников отметил значительный вклад компании в развитие Новосибирской области.

Губернатор подчеркнул, что предприятия Группы «Сибантрацит» — АО «Сибирский антрацит» и ООО «Разрез Восточный» — являются крупнейшими налогоплательщиками региона. Компания оказывает области всестороннюю поддержку: развивает проекты в области спорта, образования, здравоохранения, реализует все новые инициативы, отвечающие вызовам времени.

«Спасибо, что компания не меняет своих планов в Новосибирской области, намерена и дальше развиваться в соответствии с теми графиками, которые мы ранее обсуждали», — отметил Губернатор Андрей Травников.

Катерина Босов рассказала, что предприятия Группы «Сибантрацит» работают стабильно, компания исполняет все свои обязательства — как перед клиентами, так и перед регионом, выполняя Соглашение о долгосрочном социально-экономическом сотрудничестве с Новосибирской областью. Отметим, что «Сибантрацит» является учредителем ХК «Сибирь», оказывает активную поддержку клубу и участвует в капитальном ремонте Ледового дворца спорта «Сибирь». С этого года при участии компании на территории Новосибирской области разворачивается программа «Учитель для России». Совместно с правительством области идет работа по улучшению качества образования в ведущих ВУЗах. В мае «Сибантрацит» построил в Искитимском районе мобильный госпиталь для борьбы с коронавирусом.

Об этом сообщил сообщил официальный сайт правительства Новосибирской области.